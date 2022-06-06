В Воронеже задержали серийного вора, подбиравшего ключи к чужим квартирам

В Воронеже задержали вора-рецидивиста по подозрению в серии квартирных краж.

С января по май 2022 года в Советском районе Воронежа обокрали несколько квартир в многоквартирных домах. Правоохранители заметили, что преступления объединял одинаковый способ совершения: в период, когда хозяева отсутствовали, вор вскрывал двери путем подбора ключа, проникал в квартиры и похищал деньги, ювелирные изделия, технику.

32-летнего рецидивиста, который был уже судим за аналогичные преступления, задержали и он сознался.