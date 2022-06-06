Воронежский мультик получил премию "Икар"

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Мультик воронежской студии Wizart Animation завоевал награду VIII Национальной анимационной премии «Икар». Лауреатов в 15 номинациях объявили 5 июня в Москве. Картина «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» режиссера Алексея Цицилина победила в категории «Полный метр».

- Мы безумно рады получить престижную в сфере анимационного кино премию. У нас на студии существует три этапа оценки. Когда анимационный фильм готов, мы делаем закрытый показ для детей сотрудников студии, смотрим, как его принимает целевая аудитория. После этого фильм выходит в широкий прокат. «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» был выпущен в прокат в кинотеатрах и на платформах, мы польщены миллионам просмотров во всем мире и тому факту, что зрители разных стран копировали героев проекта и снимали ролики в его стиле. Третьим этапом оценки проекта для нас является признание экспертов, работающих в анимационной индустрии. И эта награда свидетельствует о высокой оценке профессионалов нашей сферы, - отметил генеральный продюсер Wizart Владимир Николаев.

Напомним, ранее мультик «Ганзель, Гретель и Агентство Магии», который вышел в прокат в конце марта 2021 года, получил премию «Золотой единорог» в номинации «Лучший анимационный фильм».