Под Воронежем "Форд" столкнулся с "Ниссаном": четверо пострадавших

фото ГУ МВД России по Воронежской области

Днем 5 июня в Верхнехавском районе произошло ДТП, в котором пострадали четверо.

Около 12.55 на 46-м километре автодороги «Панино - Верхняя Хава - Малая Приваловка» 54-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю «Ниссан Тиида», которым управляла 41-летняя автоледи.

В аварии пострадали оба водителя, а также две пассажирки «Ниссан Тиида» - 34 и 39 лет, их с травмами различной тяжести доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.