Под Воронежем в аварии "паровозиком" с участием 4 машин пострадала 18-летняя девушка

фото ГУ МВД России по Воронежской области

В Воронежской области за 5 июня произошло 73 ДТП, в них травмы получили восемь человек.

Авария «паровозиком» произошла вчера днем в Новоусманском районе. Около 11.35 на 265-м километре автодороги Р-298 «Лада Приора», которой управляла 45-летняя автоледи, «догнала» следующий впереди «Рено Сандеро», который по инерции столкнулся с «Хендэ Солярис», а тот в свою очередь «догнал» «Ладу Гранту» впереди.

В ДТП пострадала 18-летняя пассажирка«Рено Сандеро», ее доставили в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств аварии.