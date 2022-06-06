В Воронеже в квартире на пятнадцатом этаже сгорела кладовка

скриншот из телеграмм-канала «Воронеж №1»

Вечером 5 июня пожарных вызвали в Коминтерновский район Воронежа. Горела квартира на пятнадцатом этаже на улице Шишкова, во дворе собрались жильцы. Тушить приехали три пожарных машины. Снимки очевидцы выложили в соцсетях.

- Сообщение о возгорании на ул. Шишкова, 144 поступило на пульт дежурного в 21.17. В результате пожара в двухкомнатной квартире в комнате 2х3м повреждены огнем мебель, стены и потолок на площади 2 кв.м. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 21.40, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.