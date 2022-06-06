В клубах Воронежа стартует «Культурное лето»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В воронежских клубах стартовал проект «Культурное лето». До 31 августа в в клубных учреждениях и на открытых площадках города пройдут бесплатные познавательные и развлекательные мероприятия: мастер-классы, игры, дискотеки, кинопоказы, гимнастика, пешие прогулки.

Все активности бесплатные, рассчитаны на горожан всех возрастов - детей, подростков, взрослых, а также на старшее поколение.

В клубе «Боровое» (ул. Героев России, 2д) каждую среду в 14.00 мультпоказы, а каждую пятницу в 18.00 клуб индийского кино.

В КДЦ «Шинник» (ул. Ростовская,39) по средам в 13.00 показы мультиков, по пятницам в 13.00 кинопоказы, каждую пятницу и субботу в 18.00 творческие мастер-классы, а в 19.00 и 20.00 дискотека.

В клубе «Масловский» (ул. 206-й Стрелковой дивизии, 308) по пятницам в 18.00 анимационный проект «Зажигай лето!» (дискотеки, игры, квесты).

В клубе «Первомайский» (ул. Центральная, 44) по средам в 16.00 детский клуб «Солнечные Зайчики» (кинопоказы и игротеки), а в 18.00 детский клуб «Смотрим! Играем! Учимся!».

В клубе «Октябрь» (ул. Куйбышева, 23а) по средам в 18.00 проект «Веселое лето» (игры и дискотека).

В клубе «Шилово» (ул.Теплоэнергетиков,8а) по понедельникам в 16.00 клуб «Хочу все знать» (веселые уроки и дискуссии), по вторникам в 16.00 кинопоказы, по средам в 16.00 игротека, по четвергам в 16.00 мастер-классы, по пятницам в 18.00 музыкальный вечер (музыка, поэзия, творчество).

В клубе «Восток» (ул. Конституции, 7а) каждое второе и четвертое воскресенье в 16.00 проект «Просто Праздник!» (дискотека, игры, конкурсы).

В клубе «Придонской» (ул. Защитников Родины,2) по средам в 17.00 проект «Любимая русская сказка» (читки по ролям, мини-спектакли, рисование, игры, танцы, кино).

В клубе «Подгорное» (пл. Советов, 28а) по четвергам в 15.00 творческая мастерская «Мой город в красках» (изготовление изделий в разных техниках).

В клубе «Репное» (ул. Репненская, 82) каждую среду с 8 июня по 13 июля в 10.30 эко-мастер-классы (изготовление изделий из вторсырья).

В клубе «Краснолесье» (ул. Генерала Лохматикова, 13) по вторникам в 12.00 проект «Один день в русской избе» (мир русской старины в лекциях, играх и мастер-классах).

В КДЦ «Левобережье» (ул.Менделеева, 38) по четвергам в 17.00 вечерняя оздоровительная гимнастика.

В КДЦ «Северный» (Московский пр-т, 131) по вторникам в 11.00 пешая прогулка на свежем воздухе в лесопарке «Олимпик» с кружком «Перезагрузка» (сбор на остановке «Олимпик»), по четвергам в 11.00 зарядка на свежем воздухе на площадке перед клубом.