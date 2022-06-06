. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В художественном музее 8 июня стартует очередная выставка из серии «Открывая фонды». На этот раз воронежцам покажут графику Ивана Крамского. Экспозицию приурочили к 185-летию художника.

Выставка представит редко экспонируемые графические эскизы к картинам Крамского, созданные в 1861-1871 годах. Среди них эскиз, выполненный художником еще в годы обучения в Академии художеств в Петербурге, к конкурсной картине на получение второй золотой медали «Поход Олега на Царьград». На эскизе сохранилась красная сургучная личная печать ректора академии Федора Бруни и его собственноручная надпись: «Утверждено ректор Бруни».

- Также в экспозицию войдет серия эскизов к картине «Русалки», написанной Крамским по мотивам повести Николая Гоголя «Майская ночь, или Утопленница» из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки», которая была представлена на первой выставке Товарищества передвижных художественных выставок в Петербурге в конце 1871 года. В настоящее время картина находится в собрании Третьяковской галереи, - отметили в музее.

Выставка продлится до 24 июля.