Появилось видео пожара в Воронежской области, где сгорел водитель «семерки»

кадр с видео Ильи Грибкова. Фото: другой источник.

В паблике «Типичный Воронеж» Илья Грибков опубликовал видео, на котором запечатлены последствия трагического пожара на дороге в Бутурлиновском районе. Автор видео, проезжавший мимо места ЧП, заснял на регистратор пылавшие на обочине «Жигули». Впрочем, марку машины к тому времени визуально уже не было возможности определить.

Напомним, в субботу, 4 июня, в 22.35 на дороге Бутурлиновка-Козловка загорелась «семерка». Пожар потушили в 22.48. 21-летний владелец «Жигулей», руливший машиной, сгорел в своей машине. Его 29-летнего пассажира госпитализировали с ожогами в местную районную больницу. Причины пожара сейчас выясняют.