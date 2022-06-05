В Воронеже почти всю рабочую неделю будет сухо и тепло

Погода будет благоприятствовать отдыху на природе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Благоприятную погоду обещают на будущей неделе воронежские синоптики. Температура ночью не будет опускаться ниже +10 градусов, а днем не поднимется выше +24. При этом дождей не обещают. Связано это с преобладанием северного ветра, который принесет с собой на этот раз не холод, а умеренное тепло.

В понедельник, 6 июня, ночью вместо северного ветра подует северо-западный, сквозь облака будет проглядывать луна при +12 градусах. Днем потеплеет до +23. На солнце будут набегать облака.

В ночь на вторник, 7 июня, вернется северный ветер. Но погода практически не изменится по сравнению с сутками ранее – снова переменная облачность на этот раз при +11 градусах. Днем столбик термометра поднимется до +24. Будет светить солнце, его только временами могут закрыть тучи.

В среду, 8 июня, ночью на луну будут находить облака, температура будет держаться в районе +10 градусов. Днем потеплеет до +24. И снова синоптики обещают то солнце, то тучи.

В ночь на четверг, 9 июня, при переменной облачности столбик термометра опустится до +11. Днем метеорологи прогнозируют +24 градуса. Солнце лишь изредка будет скрываться за тучами.