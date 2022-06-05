В каких домах Воронежа отключат горячую воду с 6 по 12 июня

Домов, оставшихся без горячей воды, сейчас довольно много. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронежцы по-прежнему каждую неделю лишаются такого блага цивилизации как горячая вода. Идут плановые ремонты котельных, либо испытывают на прочность к зиме водопроводные сети.

На этот раз с 6 по 12 июня тепленькую вырубят в двух районах:

Железнодорожном: с 7 по 20 июня: ул. Лесной массив, 6; ул. Сосновая, 24, 24а, 24б, 24; ул. 25 Января, 52А, 34А, 34Б. с 9 по 22 июня: С 9 по 22 июня: ул. Федора Тютчева, 93/5, 95, 95а, 95е, 95и, 95л, 97, 99, 99а, 103; ул. Сельская, 2/1, 2/2, 2ф

Центральном: С 7 по 20 июня - ул. Березовая Роща, 54/1. С 9 по 22 июня - ул. Ломоносова, 114/г, 114/19, 114/24, 114/25, 114/26, 114/27, 114/31, 114/32, 114/33, 114/35.

И уже с воскресенья, 5 июня нет горячей воды во многих домах Советского района. До 17 июня ее не будет по адресам:

проспект Патриотов, 4а, 31, 31/1, 31/2, 40

ул. Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8б, 10, 11, 12, 13, 14, 16

ул. Олеко Дундича 23, 25

ул. Путиловская, 7, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17

ул. Южно-Моравская, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 19, 19а, 21, 28, 30, 34, 36, 38.

До 9 июня придется мириться с отсутствием тепленькой жителей следующих домов:

Бульвар Фестивальный, 1а, 7а, 11а, 15а, 19а, 23а, 25а

ул. Земнухова, 18а, 20а

проспект Патриотов, 4а, 31, 31/1, 31/2, 40, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 57, 59, 61

ул. Антокольского 2, 4, 6, 8, 10

ул. Перхоровича, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

ул. Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8б, 10, 11, 12, 13, 14, 16

ул. Краснозвездная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42

ул. Любы Шевцовой, 1, 3, 5, 5/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 25, 27, 29

ул. Олеко Дундича, 23, 25

ул. Путиловская, 2/1, 2а, 7, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17

ул. Шендрикова, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15

ул. Южно-Моравская, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 19, 19а, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/1, 70, 72, 74.

Не будет горячей воды и во многих других домах (особенно в Коминтерновском районе), но там ее нет уже достаточно давно. И люди уже привыкли кипятить ее в тазах или кастрюлях, либо включать водонагреватель (у кого он есть).