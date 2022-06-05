В Воронеже в список киосков, которые снесут в июне, добавили еще восемь

Больше всего киосков будут сносить в середине июня.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В мэрии Воронежа добавили к списку киосков, приговоренных к сносу в июне 2022 года, еще восемь торговых павильонов. Ни у одного из них так и не установили владельца. Таким образом, стал известен полный план сноса в июне. Напомним, убирают только те павильоны, которые установили незаконно.
В Коминтерновском районе 14 июня будут демонтировать сразу четыре киоска по адресу: Московский проспект, 98, а также еще один на Московском проспекте, 96а.
15 июня снесут павильоны по адресам: Московский проспект, №№ 32, 102 и 114В.
16 июня уберут киоски на улицах Владимира Невского, 27 и Маршала Жукова, 1.
20 июня придет очередь незаконных строений на Владимира Невского, 47 и Шишкова, 65.
В Советском районе снесут киоски:
15 июня – на Маршака, 2
16 июня – на Ворошилова, 24.
В Центральном районе 17 июня демонтируют сразу несколько павильонов «Робин Сдобин» по адресам: ул. Никитинская, 32а (морозильный ларь); проспект Революции, 19 (холодильное оборудование); ул. Революции 1905 года и ул. Карла Маркса, 112 (2 единицы холодильного оборудования и морозильный ларь)
В Левобережном районе снесут киоски:
17 июня - ООО «Усмань» (ул. Ильича, 59)
21 июня – бесхозный павильон напротив д. № 25/2 по ул. Новосибирская.