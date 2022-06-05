В Воронеже в список киосков, которые снесут в июне, добавили еще восемь

Больше всего киосков будут сносить в середине июня. Фото: Иван МАКЕЕВ

В мэрии Воронежа добавили к списку киосков, приговоренных к сносу в июне 2022 года, еще восемь торговых павильонов. Ни у одного из них так и не установили владельца. Таким образом, стал известен полный план сноса в июне. Напомним, убирают только те павильоны, которые установили незаконно.

В Коминтерновском районе 14 июня будут демонтировать сразу четыре киоска по адресу: Московский проспект, 98, а также еще один на Московском проспекте, 96а.

15 июня снесут павильоны по адресам: Московский проспект, №№ 32, 102 и 114В.

16 июня уберут киоски на улицах Владимира Невского, 27 и Маршала Жукова, 1.

20 июня придет очередь незаконных строений на Владимира Невского, 47 и Шишкова, 65.

В Советском районе снесут киоски:

15 июня – на Маршака, 2

16 июня – на Ворошилова, 24.

В Центральном районе 17 июня демонтируют сразу несколько павильонов «Робин Сдобин» по адресам: ул. Никитинская, 32а (морозильный ларь); проспект Революции, 19 (холодильное оборудование); ул. Революции 1905 года и ул. Карла Маркса, 112 (2 единицы холодильного оборудования и морозильный ларь)

В Левобережном районе снесут киоски:

17 июня - ООО «Усмань» (ул. Ильича, 59)

21 июня – бесхозный павильон напротив д. № 25/2 по ул. Новосибирская.