Девушка из Воронежа завоевала золото на Спартакиаде учащихся по вольной борьбе

Анна Злобина на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

2 июня в Уфе стартовала XI Спартакиада учащихся России. Вначале прошли соревнования по вольной борьбе. В них участвовали 197 спортсменов из 48 регионов России. Схватки проходили в 22 весовых категориях.

- Воронежские спортсмены трижды поднялись на пьедестал. В весовой категории до 42 кг золотую медаль завоевала Анна Злобина. А двое наших парней взяли две бронзы. В весовой категории до 85 кг тройку сильнейших замкнул Петр Долбилин, а в категории до 100 кг третьим стал Егор Сенин, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.