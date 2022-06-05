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Спорт5 июня 2022 13:03

Девушка из Воронежа завоевала золото на Спартакиаде учащихся по вольной борьбе

Анна Злобина стала лучшей в весовой категории до 42 кг
Юрий КОЗЛОВ
Анна Злобина на пьедестале.

Анна Злобина на пьедестале.

Фото: cspsk-vrn.ru

2 июня в Уфе стартовала XI Спартакиада учащихся России. Вначале прошли соревнования по вольной борьбе. В них участвовали 197 спортсменов из 48 регионов России. Схватки проходили в 22 весовых категориях.

- Воронежские спортсмены трижды поднялись на пьедестал. В весовой категории до 42 кг золотую медаль завоевала Анна Злобина. А двое наших парней взяли две бронзы. В весовой категории до 85 кг тройку сильнейших замкнул Петр Долбилин, а в категории до 100 кг третьим стал Егор Сенин, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.