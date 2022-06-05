В Воронеже с 6 июня отключат электричество в частном секторе

Без света жителям частного сектора придется обходиться несколько часов.
Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
В «Воронежэнерго» сообщили об отключении электричества в домах на нескольких улицах частного сектора в Ленинском и Железнодорожном районах. Там будут вести плановые работы по установке приборов учета.
Специалисты «Воронеэнерго» предоставили график отключений. В Ленинском районе света не будет:
6 июня
с 8.00 до 16.00 – улицы Херсонская и Одесская
с 13.00 до 18.00 – на ул. Иртышской и Ладожской
7 июня
с 11.00 до 16.00 – на ул. Скрибиса
8 июня
с 8.00 до 18.00 – на улицах Крупской и Б.Стрелецкой
14 июня
с 8.00 до 17.00 – на ул. Гора металлистов и Базарная гора;
с 13.00 до 18.00 – на ул. Ремесленная гора;
с 15:00 до 18:00 на переулках Рабкоровский и Печатников.
15 июня
с 8:00 до 17:00 - на ул. Калининградской и Кузнечной.
В Железнодорожном районе электричество отключат:
10 июня
с 8:00 до 18:00 – на улицах Коммунальной, Механической и Калининградской
15 июня
с 14:00 до 18:00 – на ул. 19-й Стр. Дивизии, ул. Столярной и Калининградской.