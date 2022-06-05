В Воронеже с 6 июня отключат электричество в частном секторе

Без света жителям частного сектора придется обходиться несколько часов. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В «Воронежэнерго» сообщили об отключении электричества в домах на нескольких улицах частного сектора в Ленинском и Железнодорожном районах. Там будут вести плановые работы по установке приборов учета.

Специалисты «Воронеэнерго» предоставили график отключений. В Ленинском районе света не будет:

6 июня

с 8.00 до 16.00 – улицы Херсонская и Одесская

с 13.00 до 18.00 – на ул. Иртышской и Ладожской

7 июня

с 11.00 до 16.00 – на ул. Скрибиса

8 июня

с 8.00 до 18.00 – на улицах Крупской и Б.Стрелецкой

14 июня

с 8.00 до 17.00 – на ул. Гора металлистов и Базарная гора;

с 13.00 до 18.00 – на ул. Ремесленная гора;

с 15:00 до 18:00 на переулках Рабкоровский и Печатников.

15 июня

с 8:00 до 17:00 - на ул. Калининградской и Кузнечной.

В Железнодорожном районе электричество отключат:

10 июня

с 8:00 до 18:00 – на улицах Коммунальной, Механической и Калининградской

15 июня

с 14:00 до 18:00 – на ул. 19-й Стр. Дивизии, ул. Столярной и Калининградской.