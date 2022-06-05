В центре Воронежа юноши жестко подрались посреди улицы и повредили машину девушке

Начало драки, окончание которой приведет к повреждению машины. Фото: кадр с видео "Мой и твой Воронеж".

В ночь на субботу, 4 июня, в районе развлекательного заведения «Винзавод» на улице Кольцовской произошла жесткая драка. Фрагмент ее попал на видео. Парни на вид либо чуть младше, либо немного старше 20 лет устроили бой прямо на проезжей части. От удара один из них повалился на припаркованную машину и изрядно помял ее.

Пострадавшей в этой истории в итоге стала владелица машины Анна Чекризова. Ей придется потратить немалые деньги на ремонт. Вот что рассказала об этом неприятном случае сама Анна:

- Предполагаю, что драка была в 2:30 - в 2.40, где-то в этот промежуток времени. Я приехала на парковку к Винзаводу в 02.10, а увидела вмятину в 03.13. Узнавала в нескольких автомастерских цену ремонта, он, скорее всего, обойдется в 16-18 тысяч рублей. Написала заявление в полицию, но мне сказали, что это почти что бессмысленно. Шансов найти этих парней мало.

Ночью в центре Воронежа вообще оставлять машины небезопасно. Веселящаяся молодежь не только устраивает драки, но и не прочь, например, попрыгать на автомобилях.