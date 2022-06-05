В Воронеже поймали серийного пьяницу-водителя

В один из майских вечеров 2022 года на дороге Курск-Воронеж сотрудники автоинспекторы остановили «Шевроле Ланос», которым управлял 31-летний местный житель. У водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения: он еле ворочал языком, от него шел характерный запах.

В присутствии понятых полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили ему пройти тест на состояние алкогольного опьянения. Водитель согласился. При проверке алкотестер показал результат – 1,115 мг/л. Мужчина признался, что выпивал перед тем, как сесть за руль транспортного средства.

Полицейские выяснили, что в июне 2021 года в Семилукском районном суде этого гражданина уже признавали виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Тогда его приговорили к 200 часам обязательных работ с лишением водительских прав на два года.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» (до трех лет лишения свободы). Водителя до суда отпустили, взяв с него обязательство о явке в правоохранительные органы по первому требованию.