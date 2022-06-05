Главного тренера воронежского «Факела» признали лучшим в ФНЛ в мае

У Олега Василенко и его подопечных получился отличный май, подаривший Воронежу Премьер-лигу. Фото: с сайта ФК "Факел"

В мае 2022 года вердикт болельщиков и экспертов, следящих за первенством ФНЛ, был единодушным – лучшим тренером лиги в последнем весеннем месяце признали Олега Василенко. Показательно, что 56 процентов любителей футбола проголосовали именно за него.

Василенко стал лучшим вполне заслуженно – напомним, «Факел» в мае провел четыре игры и во всех победил. Такой результат принес не только солидное моральное удовлетворение от хорошо проделанной работы, но и путевку в Премьер-лигу со второго места.

Работа тренера стала очень важным фактором успеха «Факела». Олег Василенко сумел в мае перестроить игру – от куда-то исчезнувшей весной стройности замысловатых и красивых комбинаций к простоте и строгости. Когда команда способна терпеть и переходить к варианту «Б», если не что-то не ладится, тогда она способна на многое. При условии, что главный тренер останется в ней. А Василенко пока уходить никуда не собирается.