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Спорт5 июня 2022 9:53

Главного тренера воронежского «Факела» признали лучшим в ФНЛ в мае

Олега Василенко поставили на первое место и болельщики, и эксперты лиги
Юрий КОЗЛОВ
У Олега Василенко и его подопечных получился отличный май, подаривший Воронежу Премьер-лигу.

У Олега Василенко и его подопечных получился отличный май, подаривший Воронежу Премьер-лигу.

Фото: с сайта ФК "Факел"

В мае 2022 года вердикт болельщиков и экспертов, следящих за первенством ФНЛ, был единодушным – лучшим тренером лиги в последнем весеннем месяце признали Олега Василенко. Показательно, что 56 процентов любителей футбола проголосовали именно за него.

Василенко стал лучшим вполне заслуженно – напомним, «Факел» в мае провел четыре игры и во всех победил. Такой результат принес не только солидное моральное удовлетворение от хорошо проделанной работы, но и путевку в Премьер-лигу со второго места.

Работа тренера стала очень важным фактором успеха «Факела». Олег Василенко сумел в мае перестроить игру – от куда-то исчезнувшей весной стройности замысловатых и красивых комбинаций к простоте и строгости. Когда команда способна терпеть и переходить к варианту «Б», если не что-то не ладится, тогда она способна на многое. При условии, что главный тренер останется в ней. А Василенко пока уходить никуда не собирается.