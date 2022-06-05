В Воронеже попало на видео, как грузовик выехал на встречку и угробил водителя «Сеата»

Момент рокового столкновения. Фото: кадр с видео

В соцсети «Настоящий Воронеж» ВКонтакте появилось видео, снятое уличной камерой. На него попал момент аварии в Левобережном районе на переулке Отличников. Водитель грузовика «Исудзу», ехавший на большой скорости, почему-то не затормозил перед находившейся впереди машиной, а повернул руль и выехал на встречную полосу. И там ударился лоб в лоб с легковым автомобилем «Сеат».

Машины после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, авария случилась 3 июня около 16.25. По данным полиции, 34-летний водитель грузовика не справился с управлением. Итог ДТП трагический – 28-летнего мужчина, рулившего «Сеатом», смогли только довезти до больницы живым, но в медучреждении он умер. Травмы оказались слишком тяжелыми, они стали последствием сильного удара: грузовик расплющил капот легковушки. Теперь водителя «Исузу», скорее всего, придется отвечать перед судом по уголовной статье.