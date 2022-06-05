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Происшествия5 июня 2022 8:32

Под Воронежем пропала пенсионерка, страдающая провалами в памяти

Мария Князева ушла из дома в разных ботинках и до сих пор не вернулась
Олег КУЗНЕЦОВ
Марии Васильевны нет дома уже двое суток.

Марии Васильевны нет дома уже двое суток.

Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.

В поселке Хохольский Воронежской области пропала 85-летняя Мария Князева, страдающая провалами в памяти. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье».

Тревогу забила дочь пенсионерки, когда утром 4 июня не нашла мать дома. При этом в доме остались ботинки на разные ноги. Женщина сделала вывод, что ее мама надела не парную обувь. Обычно пенсионерка, страдающая провалами в памяти, ходила только по привычной дороге в магазин и всегда возвращалась. Ближайшие улицы осмотрели полицейские, расспросили водителей, никто бабушку не видел. Не нашли пожилую женщину и в местных больницах. Ситуация усложняется тем, что Мария Васильевна может не помнить даже своего имени.

Приметы Марии Князевой: рост 160 сантиметров. Вечером 3 июня была одета в сиреневую кофту и черное платье с цветами. На ногах были теплые гольфы, на голове белый платок. Пожилая женщина ходит с костылем, ее может сопровождать дворняжка.

Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться Мария Князева, просят позвонить по телефонам 8-961-182-95-90 (волонтеры) или 112 (служба спасения).