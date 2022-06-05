Коронавирус в Воронежской области на утро 5 июня: 139 человек заболели, 1 умер

В больницы за сутки попали лишь 10 из 139 заразившихся коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Санитарные врачи опубликовали данные по суточной заболеваемости коронавирусом в Воронежской области на утро воскресенья, 5 июня. По их данным, еще 139 человек заразились этой опасной болезнью (4 июня сообщали о 143). При этом всего 10 человек попали в больницы. Всего заболевших ковидом в Воронежской области стало уже 385 796.

Еще один человек, зараженный коронавирусом, умер (на утро 4 июня смертей от ковида не было). Всего жертв этой болезни в Воронежской области стало 8 304.

Вылечились еще 148 жителей Воронежской области (по данным на 4 июня, избавились от коронавируса 165 человек). Всего людей, победивших ковид в нашем регионе, теперь 375 846.

Напомним, в Воронежской области отменили почти все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Последним - масочный режим. Пока частично. Маски еще требуют носить в общественном транспорте, медицинских и социальных учреждениях, а также в местах временного пребывания граждан.