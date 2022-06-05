В Воронеже столкнулись три машины: ранена 9-летняя девочка

9-летнюю девочку отвезли на скорой в больницу. Ей оказали помощь и отпустили домой. Фото: из архива «КП»

В субботу, 4 июня, в 19.30 у дома № 27 на Ленинском проспекте случилась авария.

19-летний водитель ВАЗ-21144, ехавший со стороны переулка Ольховый в сторону улицы Героев Стратосферы, не справился с управлением и врезался в «Рено Сандеро». 24-летняя девушка, управлявшая иномаркой, в свою очередь не смогла уберечь автомобиль от столкновений со стоящей впереди «Тойотой Марк». 45-летний водитель японской машины в аварии серьезных травм не получил. Как и юноша и девушка, рулившие другими двумя автомобилями. А вот 9-летней девочке, ехавшей в «Рено», потребовалась помощь врачей. Ее отвезли в больницу. Медики осмотрели девочку и сочли возможным отпустить ее домой.

Напомним, в тот же день в 21.20 в Коминтерновском районе на улице Крайней пьяный водитель «Лады» врезался в ехавший навстречу «Хендай». В аварии были ранены четырехлетний мальчик и годовалая девочка, находившиеся в иномарке. Детей увезли в больницу.

- Всего 4 июня в Воронежской области случилось 109 ДТП, из них 66 – в Воронеже, 35 – на дорогах в районах, 8 – на федеральных трассах. В 12 авариях один человек погиб, 15 получили травмы. Задержан 21 пьяный водитель и еще 18 автолюбителей, перевозивших детей без специальных кресел, - сообщили в региональном ГУ МВД.