В Воронеже пьяный водитель «Лады» врезался в «Хендай»: ранены два маленьких ребенка

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 4 июня, в 21.20 в Коминтерновском районе у дома № 73 по улице Крайней случилась авария. 33-летний воронежец, руливший «Ладой-Веста», ехал по Беговой со стороны Новгородской. На улице Крайней он выехал на встречную полосу дороги с односторонним движением. Там он врезался в «Хендай Санта Фе», которым управлял 34-летний воронежец.

В аварии ранены двое маленьких детей, ехавших в иномарке: девочке всего годик, мальчику четыре года. Обоих малышей отвезли в больницу.

По предварительным данным, водитель «Лады» во время ДТП был пьян. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии.