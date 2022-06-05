В Воронежской области сгорела «семерка»: ее владелец погиб

Машину потушили быстро, но водителя спасти не удалось. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В субботу, 4 июня, в 22.35 в Бутурлиновском районе на дороге Бутурлиновка-Козловка произошло ЧП. Загорелась «семерка». На место пожара вызвали МЧС. Вскоре приехала пожарная машина с четырьмя сотрудниками спасательного ведомства. С пожаром удалось справиться в 22.48.

- 21-летний владелец «Жигулей», руливший машиной, погиб во время пожара. Его 29-летнего пассажира госпитализировали с ожогами в местную районную больницу. Причины и обстоятельства пожара сейчас выясняют, - сообщили в региональном ГУ МЧС.