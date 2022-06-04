Воронежцев научат делать зверей из бумажных втулок

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

5 июня в Воронеже пройдет мини-фестиваль «Экофест». В программе, которую подготовил Центр экологической информации библиотеки имени Никитина, кинопоказ «Первого экологического киноальманаха» в рамках общероссийской экологической акции «#ВишневыйСад». В нем собраны самые острые актуальные и неожиданные сюжеты современной экологической повестки по двум направлениям: «Планета без мусора, или Мусор вместо планеты» и «Животные имеют право». Это несколько лучших короткометражек молодых режиссеров неигрового кино о проблеме переработки мусора. Например, «Простые правила» - это необходимые рекомендации для всех. «Шедевры на выброс» - как из вторсырья создаются действительно полезные и красивые вещи. Еще пять фильмов посвящены животному миру. В них рассказывают о спасении редких животных, частном заповеднике, производстве мехов и позитивных изменениях в борьбе за сохранение фауны планеты.

А еще пройдет мастер-класс поделок из бумажных втулок «Заповедный зоопарк». Участники смогут сделать своими руками игрушечных зверей из экоматериалов и прослушают экологический урок о краснокнижных животных Воронежской области и роли заповедников в сохранении природных богатств, увеличении численности ценных и исчезающих видов животных.

Фестиваль начнется в 13.00 на площадке экоцентра «Собиратор» (ул. Кирова, 5).