Под Воронежем ритуальная машина с покойником увязла в грязи

скриншот из паблика Новая Усмань Сегодня

В соцсетях жительница села Орлово пожаловалась на непролазные после дождя дороги. Женщина разместила видео, на котором машина ритуальных услуг завязла в грязи по дороге на кладбище. Похоронной процессии пришлось идти пешком до погоста в грязном месиве.

- Вот так теперь провожают людей в последний путь на новое кладбище Орловского поселения, просто без комментариев, - подписала дама видео в группе Новая Усмань Сегодня ВКонтакте.

В комментариях посоветовали написать жалобу на Госуслугах, раз местные власти не реагируют. Впрочем, после этого под записью появился ответ Новоусманской администрации.

- К новому кладбищу ведут две грунтовые дороги вдоль лесопосадок. Одну из них ранее отсыпали щебнем, однако, до начала сезона восстановительных работ сельхозтехника продавила щебень. Усугубили ситуацию ливневые дожди. Приносим свои соболезнования и извинения. Сообщаем, что в администрации Орловского сельского поселения внесут проезд к кладбищу в перечень приоритетных работ, - написали в комментарии представители администрации Новой Усмани.