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Звезды4 июня 2022 15:19

Никитинский театр будет показывать "Двенадцатую ночь" под Воронежем

Спектакль будут играть в парковом шатре в Нелже
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Двенадцатая ночь

Двенадцатая ночь

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Никитинский театр, оставшийся без помещения после расторжения договора аренды в ДК железнодорожников, придумывает новые места для показа спектаклей.

В июне постановки "Вертинский", "Господа Головлевы" и "Собачий вальс" будут играть в Камерном театре.

Три представления "Двенадцатой ночи" труппа покажет в семейном парке "Нелжа" в Рамонском районе, спектакли будут играть в шатре.

Напомним, выезжая в конце апреля из ДК железнодорожников Никитинский театр призывал воронежцев не сдавать билеты на купленные спектакли - по ним можно сходить на будущие спектакли.

К сентябрю труппа собирается найти стационарное помещение для работы.