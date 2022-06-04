Никитинский театр будет показывать "Двенадцатую ночь" под Воронежем

Двенадцатая ночь Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Никитинский театр, оставшийся без помещения после расторжения договора аренды в ДК железнодорожников, придумывает новые места для показа спектаклей.

В июне постановки "Вертинский", "Господа Головлевы" и "Собачий вальс" будут играть в Камерном театре.

Три представления "Двенадцатой ночи" труппа покажет в семейном парке "Нелжа" в Рамонском районе, спектакли будут играть в шатре.

Напомним, выезжая в конце апреля из ДК железнодорожников Никитинский театр призывал воронежцев не сдавать билеты на купленные спектакли - по ним можно сходить на будущие спектакли.

К сентябрю труппа собирается найти стационарное помещение для работы.