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Звезды4 июня 2022 14:27

В Воронеже откроется выставка для слепых

Потрогать руками можно репродукции шедевров Древнего Египта
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

7 июня в Воронежской областной библиотеке для слепых имени Короленко откроется выставка «Легенды и мифы Древнего Египта» в рамках проекта «Прикосновение к красоте».

Экспозиция создана специально для слепых и слабовидящих, поэтому все экспонаты выставки можно и нужно смотреть руками. Каждый экспонат сопровождается подробной аннотацией на Брайле.

Выставка состоит из скульптурных репродукций великих произведений искусства, подлинники которых хранятся в музеях Каира, Берлина, Парижа, Москвы, Санкт-Петербурга. Все макеты, рельефы и скульптуры готовились более трех лет руками почти 250 волонтеров из разных городов России.

Посмотреть можно до 22 июня - с 11.00 до 16.00 по будням, 11 и 18 июня с 11.00 до 14.00, 6+.