Работники воронежского театра оперы и балета недовольны введением кодекса этики

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Недовольство зреет среди сотрудников воронежского театра оперы и балета. Работники подозревают руководство в негласном вводе в учреждении цензуры и ущемлении своих прав. Якобы на это указывает внедрение в коллективе «Кодекса этики служебного поведения работников». Его учредили еще в конце февраля – документ можно посмотреть на официальном сайте театра. Якобы сотрудников обязывают его подписывать. За более двух нарушений требований кодекса работника могут уволить по статье.

Сотрудники признаются, что их напрягли не положения о борьбе с коррупцией, разглашении служебной информации и недопущении падения авторитета театра, а негласный контроль за тем, что выкладывают в соцсетях члены коллектива, их высказывания на публику и общение со СМИ. Разговаривать с журналистами, в частности, о проблемах театра, сотрудники могут только через представителя пресс-службы – смотрите слайды.

Выдержки из Кодекса Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Выдержки из Кодекса Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«Комсомолка» обратилась в администрацию культурного учреждения за разъяснением ситуации.

- Принятие «Кодекса этики служебного поведения работников» является распространенной практикой для многих творческих учреждений. Аналогичные кодексы применяются, например, в Большом театре, Мариинском театре, «Ленкоме»,Челябинском театре оперы и балета, Липецком театре кукол и других. Наш театр – единственный музыкальный в Черноземье, и для нас важным является создание позитивного имиджа театра как форпоста классического искусства в регионе, - отметили в дирекции театра. – Кодекс составлен в соответствии с действующим законодательством и не ограничивает работников в правах, установленных Конституцией РФ. Кодекс не направлен на ущемление прав работников театра. Они подписывают не сам документ, а лист ознакомления с Кодексом. Сотрудник вправе отказаться от подписи листа ознакомления, никаких наказаний за это не предусмотрено.

Напомним, в театре оперы и балета регулярно происходят скандалы: то работники бунтуют из-за низких зарплат и ущемлении их прав худруком, то из-за обязанности делать прививки против ковида.