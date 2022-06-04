В Воронеже в пятый раз переносят выступление Леонида Парфенова

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Известному телеведущему Леониду Парфенову с Воронежем не везет. Творческий вечер известного телеведущего «Намедни и Всегда» переносят уже в пятый раз. Первоначально планировалось, что встреча со звездой телевидения пройдет 24 мая 2020 года, но бушевал коронавируса, его перенесли на год – на 13 мая 2021-го, потом на 15 мая 2021-го, потом снова на год - на 13 февраля уже 2022-го, затем на 5 июня. Теперь снова передвигают, дата пока неизвестна…

Организаторы концерта «Магия трех роялей» проекта Bel Suono, который планировался 14 июня, сообщили, что перенесли выступление коллектива на ноябрь 2022-го.

Напомним, на днях отменили концерт певца и композитора Артура Руденко.