Запрет на авиаперелеты в Воронеж продлили

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Небо над Воронежем по-прежнему закрыто. Росавиация продлила режим временного ограничения на перелеты в воронежский аэропорт - на этот раз до 12 июня.

Закрыты также аэропорты соседних Белгорода, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону.

- Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, - сообщили в федеральном агентстве воздушного транспорта.

Остальные аэропорты страны работают штатно.