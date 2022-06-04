Запрет на авиаперелеты в Воронеж продлили

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Небо над Воронежем по-прежнему закрыто. Росавиация продлила режим временного ограничения на перелеты в воронежский аэропорт - на этот раз до 12 июня.
Закрыты также аэропорты соседних Белгорода, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону.
- Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, - сообщили в федеральном агентстве воздушного транспорта.
Остальные аэропорты страны работают штатно.