В Воронеже водитель легковушки погиб в столкновении с грузовиком

фото ГУ МВД России по Воронежской области

3 июня на Левом берегу Воронежа столкнулись легковушка с грузовиком. Авария произошла около 16.25 в переулке Отличников.

По предварительным данным полиции, 34-летний водитель автомобиля «Исудзу 27388», следовавший со стороны ул. Циолковского в направлении ул. Баррикадная, не справился с управлением и врезался в двигавшийся во встречном направлении «Сеат».

В результате ДТП 28-летний водитель легковушки с травмами попал в больницу, где впоследствии скончался.