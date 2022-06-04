В Воронежской области до вечера 4 июня продлили желтый уровень погодной опасности по грозе

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Июнь в Воронежской области начался с ливней и пока синоптики не сняли предупреждение по грозе: наоборот, действие желтого уровня погодной опасности продлили в очередной раз – пока до 18.00 вечера 4 июня, сообщил федеральный Гидрометцентр.

Местами по области ожидаются грозы, в некоторых районах возможен град. Порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду.

В Воронеже, тем не менее, местные синоптики в субботу днем осадков не прогнозируют. Будет тепло - до +24 градусов.