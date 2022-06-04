Воронежскую детвору приглашают на "Детский день в Костенках"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

4 июня музей-заповедник приглашает юных посетителей на праздник «Детский день в Костенках», посвященный прошедшему Дню защиты детей.

Маленьких гостей ждут интересные мероприятия: конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце», квест «По следам древних охотников», экскурсии по выставке детского рисунка «Загадочный зверь Индра», мастер-классы «Рисуем Индру» и «Раскопай Индру». Напомним, по легенде, загадочный зверь Индра обитал в окрестностях Костенок в стародавние времена. И теперь его хотят сделать еще одним элементом туристической привлекательности заповедника.