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Общество3 июня 2022 16:55

Воронежские инспекторы ДПС проведут рейды на федеральных трассах

Профилактическое мероприятие запланировали на 4 июня
Мария Щербакова
С начала года на федеральных трассах произошло 117 ДТП

С начала года на федеральных трассах произошло 117 ДТП

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 4 июня, сотрудники Госавтоиспекции проведут рейды на федеральных трассах области. Цель – профилактика аварийности. С начала 2022 года на федеральных дорогах произошло 117 ДТП, в которых 31 человек погиб, а 117 получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Инспекторы ДПС будут обращать внимание на недопущение таких нарушений, как выезд на встречку, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил перевозки детей, а также вождение без прав.

- Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к жителям и гостям региона с просьбой строго соблюдать правила дорожного движения. В случае усталости обязательно делать краткосрочные остановки. Необходимо заранее планировать длительные поездки с учетом возможности возникновения непредвиденных ситуаций, - отметили в пресс-службе Главка.