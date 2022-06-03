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Экономика3 июня 2022 16:01

Воронежская область получит 379,6 млн рублей из федерального бюджета на развитие туризма

Деньги направят на инженерную и транспортную инфраструктуру
Мария Щербакова

Воронежская область получит из федерального бюджета 379,6 млн рублей на развитие туристических кластеров. Деньги будут выделять в течение двух лет на инженерную и транспортную инфраструктуру. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Около 290,5 млн рублей направят в 2023 году, 89,1 млн – в 2024. Деньги получат 16 регионов страны в рамках госпрограммы «Развитие туризма» (нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства»). В общей сложности речь идет о 24,2 млрд рублей. Предполагается, что это компенсирует затраты инвесторов на создание инженерной и транспортной инфраструктуры.