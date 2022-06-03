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Спорт3 июня 2022 15:00

Из воронежского «Факела» ушел еще один вратарь

Дмитрий Кортнев в течение сезона практически не выходил на поле
Юрий КОЗЛОВ
Дмитрий Кортнев покидает "Факел". Фото с сайта ФК "Факел" ВКонтакте.

Дмитрий Кортнев покидает "Факел". Фото с сайта ФК "Факел" ВКонтакте.

Фото: другой источник.

«Факел» не стал продлять контракт с вратарем Дмитрием Кортневым. Он в последнее время играл за молодежный состав, являясь дядькой для юных партнеров по команде. Дмитрий, по сути был третьим голкипером «Факела». Но после ухода Сергея Ещенко (закончился срок аренды) ему не суждено было стать вторым.

На данный момент в «Факеле» остался лишь один вратарь – Алексей Городовой. Но в футбольных кругах упорно ходят разговоры, что в команду вернется Илья Свинов. Тем более, что в московском «Спартаке» шансов показать себя ему не дают.