В Воронежской области появится еще один особо охраняемый природный заказник

В Богучарском районе решили сохранить девственную природу на площади более 1,3 тысяч гектаров. Фото: Артур СЕЛИМОВ

В региональном правительстве приняли решение о создании нового государственного природного заказника областного значения «Липчанская гора» в Богучарском районе на площади более 1,3 тысяч гектаров. Проект соответствующего постановления опубликовали на портале антикоррупционной экспертизы.

Почти все участки, которые отдадут под заказник, являются землями сельскохозяйственного назначения. Воды там будет мало – всего 1,5 гектара, или 0,11% от общей площади. При этом лесов в заказнике совсем не будет.

По всей площади «Липчанской горы» запретят вести любое строительство, повреждать зеленые насаждения, делать геологическую разведку. Нельзя будет устраивать там свалки, применять ядохимикаты, делать что-либо, связанное с организацией массового отдыха и досуга местных жителей и гостей района.

Кроме того, согласно проекту постановления, запрещено предоставлять земельные участки «Липчанской горы» под садовые участки и огороды.

На территории заказника разрешат только природно-познавательный туризм, экологические охранные мероприятия; разведение растений. Также там можно будет косить сено и разводить пчел. Не возбраняется в перспективе и появление небольших лесов.