На борьбу с очагами инфекции в Воронежской области потратят до 22,3 млн рублей

Подрядчик должен будет обработать 8,8 тыс. очагов инфекции Фото: Иван МАКЕЕВ

В Воронежской области на дезинфекцию очагов различных инфекционных заболеваний потратят 22,3 млн рублей. Это начальная максимальная цена контракта. Торги объявили на сайте госзакупок.

За эти деньги подрядная организация должна будет обработать 8,8 тыс. очагов холеры, туберкулеза, сальмонеллеза, COVID-19, брюшного тифа, чумы, сибирской язвы и других заболеваний в 77 медучреждениях региона. В течение трех дней организация должна будет реагировать на заявки.

Документы от желающих принять участие в аукционе будут принимать до 22 июня, итоги подведут 24.