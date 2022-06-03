В Воронеже водитель УАЗа попал в больницу после ДТП у АЗС

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

34-летний водитель автомобиля УАЗ оказался в больнице после аварии с ГАЗелью на окружной по ул. Антоново-Овсеенко в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону 3 июня.

ДТП случилось сегодня у дома №302 по ул. 9 Января недалеко от автозаправочной станции. По данным полиции, в 13.20 при выезде с заправки 25-летний автомобилист на «ГАЗели Некст» не уступил право в движении УАЗу, в результате чего произошло столкновение.

Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.