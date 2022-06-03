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Происшествия3 июня 2022 12:40

Воронежский предприниматель потерял более 1,1 млн рублей, купив минудобрения на поддельном сайте

Приехав по адресу фирмы, бизнесмен не нашел там склада
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В отдел полиции № 6 УМВД России по Воронежу обратился 70-летний предприниматель. Он рассказал, что попал на уловку мошенников, пытаясь купить минудобрения. Подробностями поделились в ГУ МВД по региону 3 мая.

Мужчина пояснил, что в интернете нашел объявление о продаже аммиачной селитры на одном из предприятий. По указанному номеру с ним якобы пообщался менеджер компании. Тот подробно рассказал о товаре и цене.

О сделке сговорились и тогда бизнесмен оплатил товар по реквизитам, указанным на сайте, вбив при этом данные банковской карты, срок ее действия, а также CCV-код, расположенный на тыльной стороне. Сумма перевода составила 1140000 рублей.

Менеджер перезвонил после оплаты и сказал, что товар можно забрать в Россоши и продиктовал адрес. Только никакой фирмы там не оказалось. Предприниматель понял, что его обманули и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется следствие.