Воронежский предприниматель потерял более 1,1 млн рублей, купив минудобрения на поддельном сайте

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В отдел полиции № 6 УМВД России по Воронежу обратился 70-летний предприниматель. Он рассказал, что попал на уловку мошенников, пытаясь купить минудобрения. Подробностями поделились в ГУ МВД по региону 3 мая.

Мужчина пояснил, что в интернете нашел объявление о продаже аммиачной селитры на одном из предприятий. По указанному номеру с ним якобы пообщался менеджер компании. Тот подробно рассказал о товаре и цене.

О сделке сговорились и тогда бизнесмен оплатил товар по реквизитам, указанным на сайте, вбив при этом данные банковской карты, срок ее действия, а также CCV-код, расположенный на тыльной стороне. Сумма перевода составила 1140000 рублей.

Менеджер перезвонил после оплаты и сказал, что товар можно забрать в Россоши и продиктовал адрес. Только никакой фирмы там не оказалось. Предприниматель понял, что его обманули и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется следствие.