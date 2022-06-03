В Воронежской области папаша, чтобы вернуть микроавтобус, заплатил долги по алиментам на 200 тысяч

Папаша перечислил деньги сыну только после того, как у него отобрали микроавтобус. Фото: с сайта УФССП РФ по Воронежской области.

В Боброве судебные приставы сумели взыскать долги по алиментам у 39-летнего злостного неплательщика. Гражданин Р. с 2012 года должен был выплачивать деньги на содержание сына, родившегося в 2008-м.

Мужчина был официально трудоустроен, но постоянного дохода не имел. Однако у него в собственности был микроавтобус. Приставы арестовали машину. И тут же нерадивый папаша нашел деньги на сына. Всего он выплатил уже 13-летнему мальчику более 200 тысяч рублей. Деньги пришли точно на День защиты детей – 1 июня. Что стало для подростка хорошим подарком.

Всего с 23 мая по 1 июня в рамках акции «Судебные приставы – детям» взыскали алименты на сумму 15,7 миллионов рублей. Для сравнения, всего за пять месяцев 2022 года с нерадивых родителей получили 250 миллионов рублей.