Воронежская штангистка завоевала три медали на первенстве России

Евгения Жукова на нынешнем первенстве России побила три своих личных рекорда. Фото: cspsk-vrn.ru

В Сыктывкаре на первенстве страны среди юниоров и юниорок 15-23 лет отличилась еще одна воронежская спортсменка. Евгения Жукова 2 июня завоевала сразу три медали, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В рывке Евгения подняла штангу весом 85 килограммов. Это был третий результат. Второй стала Мария Козырева (РСО-Алания). Она подняла 85 кг. Победил Алла Рихтер (Ямало-Ненецкий автономный округ) — 93 кг.

Во втором упражнении — «толчке», Жукова завоевала серебро. Она справилась со штангой весом в 103 кг. Вперёд наша спортсменка пропустила только Аллу Рихтер с результатом 104 кг. В таком же порядке девушки разместились на пьедестале и по результатам двоеборья. Сумма Жуковой составила в итоге 188 кг, а у победительницы Рихтер — 197 кг. Третье место заняла Мария Козырева с суммой 181 кг.

Нашей спортсменке покорились солидные веса. Фото: cspsk-vrn.ru

- Жукова реализовала все шесть подходов. Женя показала рекордные для себя результаты в рывке, в толчке и сумме. Считаю, что выступила она отлично, - подвел итоги выступления спортменки главный тренер Воронежской области по тяжелой атлетике Игорь Чернышёв.

Евгения Жукова на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

Напомним, 1 июня две медали первенства завоевала еще одна воронежская штангистка Арина Казакова. Она стала второй в «рывке» с результатом 82 кг и третьей в сумме двоеборья — 184 кг.