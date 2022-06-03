В Воронеже в мае цена за «квадрат» жилья снизилась на 2%

Фото из архива КП Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В воронежских новостройках средняя цена одного квадратного метра жилья в мае пошла на снижение. Специалисты портала DomostroyRF.ru констатируют, что оно составило 2% по сравнению с апрелем. Стоимость составила 88287 рублей.

Разница между двумя весенними месяцами составила 1806 рублей за «квадрат». Например, в апреле стоимость «квадрата» была не менее 90 тыс. рублей.

В зависимости от района, выше всего стоят квартиры в Центральном и Ленинском. Здесь продают жилье по 108,8 и 107,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Чуть ниже сумма в Железнодорожном районе – 90 тыс. рублей. Самую приближенную к средневзвешенной цене установили в Левобережном районе – 86,4 тысяч рублей за «квадрат».

Ну и дешевле всего приобрести квартиру в Коминтерновском и Советском районах. Здесь «квадрат» стоит 82,2 и 72,9 тыс. рублей соответственно.