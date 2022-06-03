Жителям Воронежской области предлагают работу с зарплатой до миллиона рублей

Большие деньги, в основном, готовы платить только на руководящих должностях. Фото: из архива «КП»

Очередной ТОП-10 самых денежных вакансий представили аналитики компании HeadHunter.

На первом месте предложение работы руководителя отдела региональных продаж Скопинского мясоперерабатывающего комбината. Соискателям этой должности предлагают зарплату от 300 тысяч до миллиона рублей в месяц. Правда, до вычета налогов. К тому же придется переехать в Рязанскую область.

Логично, что круг обязанностей по этой вакансии достаточно широк: управление отделом продаж, контроль над выполнением производственных планов, развитие клиентской базы, организация и участие в маркетинговых мероприятиях, финансовая отчетность.

На втором месте вакансия генерального директора строительного холдинга «Жилой квартал». На этой должности предлагают зарплату от 700 тысяч рублей. Но тоже надо переезжать – в Уфу. Требования: высшее профильное образование, а также дополнительное в области экономики и финансов, опыт работы на руководящих должностях не менее три лет, навыки оптимизации бизнес-процессов, умение организовывать и вести системный контроль работы подчиненных.

Третьей стало предложение работы региональным коммерчески директором в ЮФО компании «Эфко». Здесь разброс зарплаты – от 500 до 700 тысяч в месяц до вычета налогов. Требования: опыт работы в крупной структурированной компании на аналогичном уровне должности, наличие успешно реализованных проектов, развитые навыки управления людьми.

На четвертом месте вакансия генерального директора в ООО «Патриот». Работодатели предлагают от 100 до 500 тысяч рублей на руки.

Пятое место – у ТД «ГраСС». Там ищут руководителя отдела продаж по направлению «Автохимия». Обещают зарплату в 400 тысяч рублей.

Шестой стала вакансия кадрового агентства «Феникс». Гендиректору машиностроительного завода предлагают от 200 до 400 тыс. рублей на руки.

На седьмом месте предложение работы руководителем промышленных проектов с функциями B2B продаж в «100 Тонн монтаж». Соискателям обещают от 150 до 400 тысяч рублей.

Восьмое место – у удаленного менеджера по продажам B2B в «Профистар». Там готовы платить от 70 до 400 тыс. рублей.

Девятой стала вакансия ИП Беличенко Игорь Анатольевич. Пилоту вертолета предлагают зарплату в 350 тысяч рублей.

И в самом конце ТОПа-10 должность в Middle Fluttert. Там нужен программист - разработчик на удаленку в Noorsoft с зарплатой от 260 до 350 тысяч рублей в месяц.