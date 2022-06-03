Воронежская телебашня станет полосатой в поддержку усилий по спасению Амурских тигров

Воронежская телебашня зажжет подсветку «под тигра». Региональный филиал РТРС поддержит Всероссийскую акцию. Искрится полосами она будет с 5 по 8 июня. Об этом рассказали в пресс-службе «Воронежского ОРТПЦ».

Кроме того, на башне жители областного центра и гости города увидят фразу «Амурских тигров стало больше». Включат такие же подсветки в Москве, Калуге, Костроме, Сочи, Нижнем Новгороде, Черкесске, Назрани, Нижнекамске, Грозном, Ростове-на-Дону, Самаре, Ставрополе, Твери, Туле, Челябинске, Калининграде, Саранске, Перми, Якутске.

Акцию проводит Центр «Амурский тигр» для охраны природы и в преддверии предстоящего Международного форума по сохранению полосатого хищника. А Россия – дом одного из самых редких подвидов. Некогда популяция амурских тигров насчитывала несколько тысяч особей, но к концу сороковых годов ХХ века в дикой природе осталось не более 50 животных. Последовавший запрет на охоту, усилия государства, советских и российских экологов, позволили за 60 лет стабилизировать популяцию. В 2005 году ученые заявили о 450 хищниках.

В 2000-х годах браконьерство и вырубка лесов привели к тому, что популяция амурского тигра снова начала сокращаться. Для спасения хищника в 2013 году по инициативе президента Владимира Путина Русским географическим обществом был учрежден Центр «Амурский тигр». Благодаря усилиям специалистов, популяция тигра начала медленно расти и учет 2015 года

II Международный форум по сохранению тигра откроется 5 сентября 2022 года во Владивостоке.