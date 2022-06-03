Житель воронежского райцентра лишился иномарки из-за долга в 74,5 тыс. рублей

Автомобиль поместили на специализированную стояку Фото: с сайта УФССП РФ по Воронежской области.

Судебные приставы арестовали автомобиль должника из Новоусманского района. 41-летний мужчина накопил 56 административных штрафов за нарушение правил дорожного движения на 74,5 тыс. рублей, однако платить не спешил. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области в пятницу, 3 июня.

Как отметили в ведомстве, должник нигде не работает. Его удалось найти во время совместного рейда с сотрудниками ГИБДД. «Ниссан Примера» 2001 года выпуска поместили на специализированную стоянку. Чтобы получить его обратно, должник должен оплатить всю сумму штрафов. Ему передали соответствующую квитанцию.