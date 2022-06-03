В Воронеже определили список пунктов временного размещения в случае ЧС

Перечень пунктов временного размещения населения в случае чрезвычайных ситуаций на территории города сформировали в Воронеже. Соответствующее постановление подписал мэр Вадим Кстенин. Документ опубликовали на сайте горадминистрации 3 июня.

Профильные чиновники обновили список с февраля 2014 года. Сейчас в таблицу внесено 197 обектов, которые подготовят для чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Также власти планируют задействовать учреждения образования. В случае ЧС горожане смогут разместиться в 30 объектах в Коминтерновском районе, по 18 – в Железнодорожном и Советском, 21 – в Левобережном, 14 – в Ленинском, 16 – в Центральном.

Также в качестве пунктов временного размещения планируют использовать детские лагеря и базы отдыха, автономные учреждения и учреждения культуры, а также 54 объекта организаций Воронежа, которые могут предоставляться на договорной основе.