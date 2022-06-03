Теплоснабжающие предприятия Воронежской области сократили долги за газ на 22 %

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«Газпром межрегионгаз Воронеж» реализует комплекс мероприятий направленных на стимулирование потребителей к исполнению своих договорных обязательств, а также недопущению роста дебиторской задолженности. Благодаря принятым мерам задолженность теплоснабжающих предприятий Воронежской области перед компанией за год сократилась на 22% и по состоянию на 1 июня 2022 г. составляет 230,5 млн рублей.

«Во многом снижения удалось добиться благодаря планомерной и конструктивной совместной работе всех заинтересованных сторон», - отметила заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» Людмила Ярчевская.

В то же время ряд ТСО продолжают систематически наращивать долги. Среди наиболее проблемных в г. Воронеже ООО «Святогор» – 87,7 млн руб. долга; ООО «Тепловые коммуникации» – 43,2 млн руб.; ООО «Теплодар» – 23,8 млн руб.; ООО «Теплокомснаб» – 5,2 млн. руб. В Воронежской наиболее проблемными ТСО являются МП «Павловскводоканал» (Павловский р-н) с 11,8 млн руб. долга; МУП «Эртильское» (Эртильский р-н) – 9,3 млн руб.; ГМУП «Тепловые сети» (Грибановский р-н) – 7 млн руб.; МУП «Теплосети» г. Поворино – 4,2 млн руб.; МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг» (Подгоренский р-н) – 2,7 млн руб.