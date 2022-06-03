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Происшествия3 июня 2022 10:11

Жителя воронежского райцентра будут судить за убийство жены

Мужчина из ревности избил супругу до смерти
Мария Щербакова

В Бутурлиновке 47-летний местный житель до смерти избил жену. Теперь его будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчине уже предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в пятницу, 3 июня.

Трагедия произошла 26 мая 2022 года. Мужчина пришел в дом знакомого, где увидел свою супругу. Из-ревности он несколько раз ударил женщину по голове. После этого супруги вернулись к себе домой. Однако в тот же день женщина умерла. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стала внутричерепная травма. Мужчину задержали. Он отрицает, что виновен в смерти жены.