Воронежские экологи после поступивших жалоб вновь проверили озеро круглое

Фото департамента экологии региона

Местные жители вновь обратились в облправительство с жалобами, касающимися ситуации вокруг озера Круглое. В этот раз они указали на нарушения охраны водоема. Об этом рассказали в пресс-службе департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области 3 июня в своем телеграм-канале.

Там пояснили, что специалисты выезжали на место 1 июня. В ходе проверки они не выявили нарушений режима охраны озера. Но установили, что рядом с водоемом собственники участков проводят работы по планировке и установили ограждение.

Департаментом по этому поводу подготовлено и направлено соответствующее обращение в администрацию Рамонского района, чтобы местные власти проверили законность проведения таких работ.