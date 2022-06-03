Сбер снизил ставки по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство

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Сбербанк снизил ставки по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), ставки были снижены как по базовой программе (теперь от 10.9%), так и по льготным программам кредитования на ИЖС. Ипотека на ИЖС в рамках «Господдержка 2020» и «Господдержка для семей с детьми» доступна по ставке 8,3% и 5,3% годовых соответственно, а в рамках «Дальневосточной ипотеки» по 1,5% годовых.

Условия по базовым программам ипотеки на готовое и строящееся жилье с сегодняшнего дня тоже стали лучше – кредит можно оформить по ставке от 10,9% годовых.

Сбербанк также снизил размер минимального первоначального взноса по ряду программ и теперь он составляет от 15% стоимости недвижимости или строительства, в том числе по льготным программам на ИЖС, а срок кредитования — до 30 лет.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО СберБанк:

«Жители Черноземья продолжают проявлять интерес к ипотеке на индивидуальное жилищное строительство. По итогам первого квартала мы выдали населению ипотечные кредиты на общую сумму более 454 млн руб. Снижение ключевой ставки позволило нам предложить клиентам наиболее выгодные условия, благодаря которым исполнить мечту о собственном жилье станет еше проще».

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